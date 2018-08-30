14:33 30.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госбюджет увеличил доходы в 13 раз

По состоянию на 30 августа в Единой базе отчетов об оценке зарегистрировано 45 350 отчетов. Об этом сообщает сайт Фонда государственного имущества Украины.

Госбюджет увеличил доходы в 13 раз

Отмечается, что за последние две недели их количество выросло в два раза. Ориентировочный размер уплаты налогов в государственный бюджет составляет по последним данным почти 731 млн грн, и это в 1,7 раза выше показателей двухнедельной давности и в 13 раз больше, чем было уплачено за соответствующий период прошлого года.

Так, в соотношении общей суммы прямые налоги из пенсионного страхования и военного сбора, составляют 243,6 млн грн.

Также глава Фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook написал, что Фонд авторизовал еще одну площадку в Единой базе отчетов об оценке и электронных площадок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Франции ухудшило прогноз экономического роста. В связи с чем было принято ряд непопулярных мер по снижению дефицита госбюджета.


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