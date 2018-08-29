В Украине опять подорожал бензин

Ключевым фактором удорожания стал резкий рост цен в сетях группы "Приват": Авиас и Укрнафта. Они повысили стоимость литра всех видов топлива сразу на 1 грн, пишет UBR.

Кроме "приватовских" заправок, подтянули цены в пределах 10-24 коп. ряд других сетей: Катрал, Mango и Amic. Таким образом средняя цена А95 бензина подскочила до 30,08 грн / л, а дизелем заправляют в среднем по 27,88 грн / л.

Подорожание эксперты объясняют преимущественно ростом курса доллара. Только за последние 7 дней официальный курс НБУ поднялся на 25 коп - до 28,05 грн / $.

Как сообщал "УРА-Информ", бензин и дизельное топливо в Украине дорожают из-за роста курса валют.