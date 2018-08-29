В следующем году подорожает хлеб

В следующем году будет медленно, но уверенно дорожать хлеб. Об этом сообщил директор в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
По его словам, наиболее точный прогноз подорожания на сегодняшний день может дать Министерство сельского хозяйства США, поскольку они имеют точные данные по сбору урожая и его состоянию. Котировки пшеницы на сентябрь по сравнению с августом, действительно поднялись на 2,5 процента.
По словам Дорошенко, в последние три года наибольшее влияние на стоимость хлеба имело поднятие минимальной заработной платы, которая является несколько меньшей составляющей в цене социального хлеба по сравнению с зерном. Поэтому к концу 2018 года следует ожидать умеренного роста стоимости недорогих социальных сортов - до 10% при самом негативном сценарии. На это будет влиять инфляция, которая ускорится с сентября, девальвация гривны и рост мировой цены на хлеб.
Отмечается, что на этот год Ассоциация поставщиков прогнозировала опережающий рост стоимости трех групп продуктов - овощей борщового набора, мяса и хлеба. Постепенное повышение стоимости хлеба будет происходить и в следующем году, но темпы роста будут уже меньше.
Как сообщал "УРА-Информ", в Украине опять дорожают продукты. Ползут вверх цены на масло и макароны. Зато подешевели хлеб, яйца и картофель.