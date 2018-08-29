В следующем году подорожает хлеб

По его словам, наиболее точный прогноз подорожания на сегодняшний день может дать Министерство сельского хозяйства США, поскольку они имеют точные данные по сбору урожая и его состоянию. Котировки пшеницы на сентябрь по сравнению с августом, действительно поднялись на 2,5 процента.

По словам Дорошенко, в последние три года наибольшее влияние на стоимость хлеба имело поднятие минимальной заработной платы, которая является несколько меньшей составляющей в цене социального хлеба по сравнению с зерном. Поэтому к концу 2018 года следует ожидать умеренного роста стоимости недорогих социальных сортов - до 10% при самом негативном сценарии. На это будет влиять инфляция, которая ускорится с сентября, девальвация гривны и рост мировой цены на хлеб.

Отмечается, что на этот год Ассоциация поставщиков прогнозировала опережающий рост стоимости трех групп продуктов - овощей борщового набора, мяса и хлеба. Постепенное повышение стоимости хлеба будет происходить и в следующем году, но темпы роста будут уже меньше.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине опять дорожают продукты. Ползут вверх цены на масло и макароны. Зато подешевели хлеб, яйца и картофель.