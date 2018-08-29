23:27 29.08.2018 | Экономика | Новости
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Путин не намерен отменять нашумевшую пенсионную реформу

Пенсионную реформу в России отменять не будут.

Путин не намерен отменять нашумевшую пенсионную реформу

При этом пенсионный возраст для российских женщин поднимут до 60 лет, а не до 63, как планировалось ранее. Об этом в среду, 29 августа, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, многодетные матери должны выходить на пенсию раньше. Те, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо детей - на четыре. Для женщин, у которых пятеро и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет, - пояснил Путин, добавив, что ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится и что при принятии решения о повышении пенсионного возраста должно присутствовать "человеческое измерение".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин с текущих 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63 лет.

Таким образом, последний "переходный год" станет 2034-й, когда пенсионный возраст для женщин достигнет нового уровня. С 2019-го возраст выхода на пенсию будет подниматься на один год за два года - например, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выхода на пенсию в 2020-м, а именно, в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.


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