Оклада членов набсовета ПриватБанка составит 8 миллионов 669,360 тысяч гривен в год - Кабмин

Соответствующее решение предусмотрено изменениями в "Порядок определения условий оплаты услуг и компенсации расходов членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) принадлежит государству", которые утверждены во время заседания правительства. Таким образом, оклад члена набсовета банка установлен на уровне 8 миллионов 669,360 тысяч грвиен в год.

Документ в частности постановляет, что до 30 апреля 2019 года максимально допустимый размер базового годового вознаграждения оплаты услуг члена набсовета банка, выведенного с рынка при участии государства как неплатежеспособного, устанавливается в размере, увеличенном не более как на 37% от максимально допустимого размера базового годового вознаграждения оплаты услуг члена набсовета предприятия, общества/банка с чистым годовым доходом от реализации продукции (товаров, работ, услуг), по данным последней годовой финансовой отчетности, или с общим доходом более 31 миллиардрв 640,001 миллионов гривен.

Согласно документу, в настоящее время предельный базовый уровень годового оклада обществ с соответствующим оборотом установлен на уровне 6,328 миллионов гривен.

Минфин в пояснительной записке к документу также напоминает, что состав набсовета ПриватБанка сформирован 20 декабря 2016 года при поддержке независимой рекрутинговой компании с мировым уровнем и международных партнеров. В состав набсовета вошли банкиры и профессионалы в сфере финансов мирового уровня. При этом соглашения с членами набсовета об установлении размера оплаты их услуг были заключены до принятия указанного порядка.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство по предложению Национального банка Украины и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

В течение нескольких дней был сформирован наблюдательный совет финучреждения, в который вошли: управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, управляющий директор Apollo Global Management Андреа Монета, член совета директоров ЕБРР от Украины и экс-заместитель министра финансов Артем Шевалев, предложенный Всемирным банком финансист Стивен Силиг, инвестбанкир и уполномоченный по перспективным проектам НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Олексиенко, представитель Международного валютного фонда Энгин Акчакоча.

Как сообщал УРА-Информ, во время первого заседания 17 января 2017 года набсовет банка избрал своим главой Акчакочу.