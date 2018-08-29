19:15 29.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк в среду продал на аукционе более 65 миллионов долларов

Национальный банк Украины в среду, 29 августа, на аукционе продал более 65 миллионов долларов.

Нацбанк в среду продал на аукционе более 65 миллионов долларов

Вместе с тем на сегодняшний аукцион объемом до 100 млн долларов было подано всего 35 заявок на общую сумму 80,4 миллионов долларов. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте регулятора, субъекты готовы были приобрести валюту по курсу от 27,99 до 28,121 гривен за доллар.

Во время торгов курс отсечения был установлен на уровне 28,11 гривен за доллар. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,1134 гривен/доллар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, справочное значение курса доллара на 29 августа повысилось до 28,11 гривен за доллар. Это на 5 копеек выше справочного курса, установленного 28 августа (28,0634 гривен за доллар).

В то же время после обеда курс доллара на межбанке продолжает расти. По состоянию на 13:51 по сравнению с закрытием предыдущей сессии он повысился на 10 копеек - до 28,13 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 5 копеек - до 32,82 гривен за евро.


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