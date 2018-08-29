Нацбанк на среду вновь опустил курс гривны

100 долл - 2805,1217 грн;

100 евро - 3284,7975 грн.

При этом регулятор установил на 29 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1073.775410;

Серебро - 13.107279;

Платина - 704.673528;

Палладий - 835.567081.

Напомним, Национальный банк Украины установил на втроник, 28 августа, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2788,5240 грн;

100 евро - 3243,8900 грн.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.