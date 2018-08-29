Набсовет ПриватБанка утвердил новый состав правления банка

Согласно ему, заместителями председателя правления ПриватБанка назначены Галина Пахачук - управление проблемными активами и казначейством и Анна Самарина - финансовый директор банка. Как сообщает пресс-служба банка, членами правления банка назначены Олег Сергеев, Александр Дрелинг и Сергей Харитич.

В новый состав правления банка также вошли три новых члена - Алексей Шабан, Лариса Чернышова и Игорь Лебединец.

Главным бухгалтером ПриватБанка остается Валентина Ярмоленко.

В пресс-службе также отметили, что новая структура упрощает работу правления банка, оскольку устраняется должность первого заместителя председателя правления и сокращается число заместителей председателя правления до двух.

Все необходимые документы по новоназначенным членам правления банка в ближайшее время будут поданы в Национальный банк для соответствующего согласования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 29 августа, на заседании утвердил максимальный размер оплаты услуг членов наблюдательного совета государственного ПриватБанка. Соответствующее решение предусмотрено изменениями в "Порядок определения условий оплаты услуг и компенсации расходов членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) принадлежит государству", которые утверждены во время заседания правительства. Таким образом, оклад члена набсовета банка установлен на уровне 8 миллионов 669,360 тысяч грвиен в год.