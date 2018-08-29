22:15 29.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202437:Polishuk

Набсовет ПриватБанка утвердил новый состав правления банка

Наблюдательный совет ПриватБанка в среду, 29 августа, утвердил новую структуру и состав правления банка.

Набсовет ПриватБанка утвердил новый состав правления банка

Согласно ему, заместителями председателя правления ПриватБанка назначены Галина Пахачук - управление проблемными активами и казначейством и Анна Самарина - финансовый директор банка. Как сообщает пресс-служба банка, членами правления банка назначены Олег Сергеев, Александр Дрелинг и Сергей Харитич.

В новый состав правления банка также вошли три новых члена - Алексей Шабан, Лариса Чернышова и Игорь Лебединец.

Главным бухгалтером ПриватБанка остается Валентина Ярмоленко.

В пресс-службе также отметили, что новая структура упрощает работу правления банка, оскольку устраняется должность первого заместителя председателя правления и сокращается число заместителей председателя правления до двух.

Все необходимые документы по новоназначенным членам правления банка в ближайшее время будут поданы в Национальный банк для соответствующего согласования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 29 августа, на заседании утвердил максимальный размер оплаты услуг членов наблюдательного совета государственного ПриватБанка. Соответствующее решение предусмотрено изменениями в "Порядок определения условий оплаты услуг и компенсации расходов членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) принадлежит государству", которые утверждены во время заседания правительства. Таким образом, оклад члена набсовета банка установлен на уровне 8 миллионов 669,360 тысяч грвиен в год.


Поделиться
Читайте также:
 
Отцам разрешили работать неполный день наравне с мамами Под Северодонецком горит шесть гектаров леса Нацбанк в среду продал на аукционе более 65 миллионов долларов Нацбанк на четверг вновь ослабил курс гривны
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив