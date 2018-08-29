09:59 29.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин опубликовал график выплат по госдолгам

Министерство финансов Украины в среду утром, 29 августа, обнародовало график ожидаемых выплат по внешнему государственному долгу на период до 2023 года по состоянию на конец мая этого года.

Минфин опубликовал график выплат по госдолгам

Так, согласно сообщению ведомства, в нынешнем году выплаты составляют 3,4 миллиардов долларов. Из них обслуживание составляет 1,5 миллиарда долларов и погашение основного долга международным финансовым организациям 1,9 миллиардов долларов.

В 2019 году выплаты увеличиваются до пять миллиардов долларов, в том числе обслуживание - до 1,6 миллиардов долларов. На погашение основного долга перед МФО должно пойти 1,6 миллиардов долларов, перед держателями еврооблигаций - 1,7 миллиардов долларов, странам-кредиторам - 0,2 миллиарда долларов.

Согласно графику, внешние выплаты достигнут пика в 2020 году. Проценты по ним составят 1,5 миллиардов долларов, МФО - 1,8 миллиардов долларов, еврооблигации - 2,4 миллиарда долларов, официальные кредиты – 0,2 миллиарда долларов.

В последующие три года расходы на внешний долг будут постепенно сокращаться. Так в 2021 году нужно будет уплатить пять миллиардов долларов, в 2022 - 4,1 миллиардов долларов и в 2023 - четыре миллиарда долларов.

Вместе с тем в финансовом ведомстве отмечают, что с учетом внутреннего в целом выплаты по госдолгу на конец мая этого года оценивались в текущем году в 11,4 миллиардов долларов, в 2019 году – 10,8 миллиардов долларов, в 2020 году - 9,1 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле госдолг Украины сократился на 0,7 %, или на 0,59 миллиардов долларов, до 75,71 миллиардов долларов. Чтобы покрыть выплату госдолга, каждый украинец должен скинуться по 1800 долларов.


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