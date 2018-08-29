Минфин опубликовал график выплат по госдолгам

Так, согласно сообщению ведомства, в нынешнем году выплаты составляют 3,4 миллиардов долларов. Из них обслуживание составляет 1,5 миллиарда долларов и погашение основного долга международным финансовым организациям 1,9 миллиардов долларов.

В 2019 году выплаты увеличиваются до пять миллиардов долларов, в том числе обслуживание - до 1,6 миллиардов долларов. На погашение основного долга перед МФО должно пойти 1,6 миллиардов долларов, перед держателями еврооблигаций - 1,7 миллиардов долларов, странам-кредиторам - 0,2 миллиарда долларов.

Согласно графику, внешние выплаты достигнут пика в 2020 году. Проценты по ним составят 1,5 миллиардов долларов, МФО - 1,8 миллиардов долларов, еврооблигации - 2,4 миллиарда долларов, официальные кредиты – 0,2 миллиарда долларов.

В последующие три года расходы на внешний долг будут постепенно сокращаться. Так в 2021 году нужно будет уплатить пять миллиардов долларов, в 2022 - 4,1 миллиардов долларов и в 2023 - четыре миллиарда долларов.

Вместе с тем в финансовом ведомстве отмечают, что с учетом внутреннего в целом выплаты по госдолгу на конец мая этого года оценивались в текущем году в 11,4 миллиардов долларов, в 2019 году – 10,8 миллиардов долларов, в 2020 году - 9,1 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле госдолг Украины сократился на 0,7 %, или на 0,59 миллиардов долларов, до 75,71 миллиардов долларов. Чтобы покрыть выплату госдолга, каждый украинец должен скинуться по 1800 долларов.