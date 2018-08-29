Кабмин в среду намерен внести изменения в перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины

В основном это товары из Российской Федерации. Как сказано в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, среди прочего Кабмин одобрит законопроект о внесении изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно освобождении от призыва на военную службу по мобилизации граждан Украины, которые работают в международных организациях.

На заседании также планируется утвердить план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года.

Кроме того, правительство утвердит порядок целевого кредитования для получения профессионально-технического и высшего образования и положение о конкурсе по избранию членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Сегодня также министр будут рассматривать вопросы об утверждении порядка проведения Государственной аудиторской службой, ее межрегиональными территориальными органами государственного финансового аудита государственных (региональных) целевых программ и о реализации экспериментального проекта в сфере принудительного исполнения решений.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел готовиться к разрыву базового договора о дружбе с РФ. При этом глава государства отметил, что в ближайшее время Украина осуществит все необходимые шаги.