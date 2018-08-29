Кабмин решил не повышать цены на газ до отопительного сезона

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 29 августа.

Таким образом, цены на газ для населения не будут расти до конца сентября.

Спецобязательство для Нафтогаза состоит в том, что компания получает право на закупку газа для нужд населения Украины по цене, которая рассчитывается не по рыночным методам, а зависит от среднегодовых цен на газ на европейском хабе.

Напомним, что отопительный сезон в 2018 году в Украине начнется 15 октября.

Как сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины ожидает роста цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 25 процентов в текущем году.