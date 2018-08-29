12:59 29.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин продлил спецобязательства для "Нафтогаза" до октября

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 29 августа, продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 октября 2018 года.

Кабмин продлил спецобязательства для

Как сказано в пояснительной записке к постановлению, правительство Украины продолжает переговоры с Международным валютным фондом по приведению цены на газ до уровня импортного паритета. В связи с этим возникла необходимость в продлении спецобязательств еще на месяц - до 1 октября.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Напомним, специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Предыдущее постановление предполагало действие спецобязательств до 1 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман выступил с заявлением о том, что невыплата долгов грозит Украине дефолтом, поэтому стране необходимо сотрудничать с МВФ. Фактически, это означает, что правительство в ближайшее время повысит цены на газ.


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