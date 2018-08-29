Кабмин продлил спецобязательства для "Нафтогаза" до октября

Как сказано в пояснительной записке к постановлению, правительство Украины продолжает переговоры с Международным валютным фондом по приведению цены на газ до уровня импортного паритета. В связи с этим возникла необходимость в продлении спецобязательств еще на месяц - до 1 октября.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Напомним, специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Предыдущее постановление предполагало действие спецобязательств до 1 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман выступил с заявлением о том, что невыплата долгов грозит Украине дефолтом, поэтому стране необходимо сотрудничать с МВФ. Фактически, это означает, что правительство в ближайшее время повысит цены на газ.