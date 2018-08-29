Гройсман просит общественность поддержать правительство в борьбе с контрабандой

Как заявил глава правительства в среду, 29 августа, во время заведения Кабинета министров, правительству в этой борьбе нужна общественная поддержка.

Я обращаюсь к легальному, честному бизнесу, "белым" импортерам: нам нужна ваша поддержка. Он также призвал исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана делать больше встреч с бизнесом, бизнес-ассоциациями и проводить больше диалога.

Премьер-министр также отметил, что исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова занимается реформой ГФС и вскоре, он надеется, будет презентовано видение, как создать на будущее эффективную систему.

В свою очередь Продан, представляя итоги работы ведомства заверил, что по состоянию на 29 августа таможенная система выполнила индикатив по поступлениям в госбюджет за август. При этом, по сравнению с индикативами прошлого года ожидаемый плановый показатель в текущем году был увеличен на 30%, - подчеркнул и.о. главы ГФС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров в рамках эксперимента для повышения таможенных поступлений расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками, приняв постановление от 20 июня и позволив полицейским круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через госграницу.