Эксклюзив: "Москва может непредсказуемо ответить на новые американские санкции", — Е. Олейников

По его словам, на эти рестрикции Москва может ответить непредсказуемо.

"Когда 22 августа эти санкции будут введены, никакого радикального обвала не будет. Другой вопрос – то, что планируется через 3 месяца. Там действительно достаточно жесткие санкции. Но я напомню, что премьер России Дмитрий Медведев сказал, что если введут второй пакет, то Россия рассмотрит это как оглашение экономической войны, на которую они ответят политически, экономически и "другими методами".

"Другие методы" — на дипломатическом языке означают всевозможные методы, в том числе и непрямые военные", — заявил Е.Олейников.