10:59 29.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Москва может непредсказуемо ответить на новые американские санкции", — Е. Олейников

Главная интрига новых санкций США относительно России заключается во втором пакете, который введут через 3 месяца после первого, запущенного 22 августа. Вторая волна будет включать ограничения на расчеты в долларах для нескольких государственных российских банков, ограничения на операции с эмиссиями государственного долга РФ, а также отчет о частных активах президента Владимира Путина – рассказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" экономист Евгений Олейников. 

Эксклюзив:

По его словам, на эти рестрикции Москва может ответить непредсказуемо. 

"Когда 22 августа эти санкции будут введены, никакого радикального обвала не будет. Другой вопрос – то, что планируется через 3 месяца. Там действительно достаточно жесткие санкции. Но я напомню, что премьер России Дмитрий Медведев сказал, что если введут второй пакет, то Россия рассмотрит это как оглашение экономической войны, на которую они ответят политически, экономически и "другими методами".

"Другие методы" — на дипломатическом языке означают всевозможные методы, в том числе и непрямые военные", — заявил Е.Олейников.


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