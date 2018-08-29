Эксклюзив: "Москва может непредсказуемо ответить на новые американские санкции", — Е. Олейников

Главная интрига новых санкций США относительно России заключается во втором пакете, который введут через 3 месяца после первого, запущенного 22 августа. Вторая волна будет включать ограничения на расчеты в долларах для нескольких государственных российских банков, ограничения на операции с эмиссиями государственного долга РФ, а также отчет о частных активах президента Владимира Путина – рассказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" экономист Евгений Олейников.
По его словам, на эти рестрикции Москва может ответить непредсказуемо.
"Когда 22 августа эти санкции будут введены, никакого радикального обвала не будет. Другой вопрос – то, что планируется через 3 месяца. Там действительно достаточно жесткие санкции. Но я напомню, что премьер России Дмитрий Медведев сказал, что если введут второй пакет, то Россия рассмотрит это как оглашение экономической войны, на которую они ответят политически, экономически и "другими методами".
"Другие методы" — на дипломатическом языке означают всевозможные методы, в том числе и непрямые военные", — заявил Е.Олейников.