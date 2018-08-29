11:15 29.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Доллар в среду в обменниках перевалил за 28 гривен

В обменных пунктах Украины в среду, 29 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на три копейки.

Доллар в среду в обменниках перевалил за 28 гривен

Наличный евро набрал еще десять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,13 гривен, а евро можно купить по 32,93 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,43 - 27,98, продажи 28,03 - 28,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,8866, продажи - 28,1322 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,55 - 32,53, продажи - 32,58 - 33,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,3696, продажи - 32,9384 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100, продажи - 4,090 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,787, продажи 4,195 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 28 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 14 копеек. Наличный евро набрал 34 копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,10 гривен, а евро можно было купить по 32,83 гривен.


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