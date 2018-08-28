За год в Украине больше всего подорожало сало

Об этом говорится в сюжете программы "Завтрак с "1+1".

Отмечается, что с июля 2017 года до июля этого года сало добавило в цене 40 процентов или почти 20 гривен за килограмм.

Больше всего продукт подорожал в Черновицкой области, а наименее - в Одесской области. В Киеве цена на сало выросла на 15 процентов и составляет более 105 гривен за килограмм.

По оценкам специалистов, украинцы потребляют все меньше этого традиционного продукта - около 19-20 килограммов в год.

Как сообщал "УРА-Информ", специалисты Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей проанализировали уровень скорости поднятия цен на "мясную корзину" граждан Украины за год. Из всех продуктов корзины побили рекорды по росту стоимости сало и свиное мясо.