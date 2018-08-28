Во вторник на межбанке доллар резко поднялся до 28,09 гривен

По сравнению с закрытием предыдущей сессии доллар продается 28,09 гривен, курс в покупке поднялся до 28,05 гривен.

Вместе с тем курс евро в продаже набрал 25 копеек и продается по 32,84 гривен.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,8000 - 27,9000 грн/доллар, евро 32,2646 - 32,3779 грн/евро, российский рубль 0,4165 - 0,4174 грн/рубль.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины на 28 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,89 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2788,5240 гривны за 100 долларов ;

3243,8900 гривны за 100 евро.