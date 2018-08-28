10:33 28.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202301:Polishuk

Во вторник на межбанке доллар резко поднялся до 28,09 гривен

Курс доллара на межбанке во вторник, 28 августа, по состоянию на 10 часов утра повысился на 11 копеек.

Во вторник на межбанке доллар резко поднялся до 28,09 гривен

По сравнению с закрытием предыдущей сессии доллар продается 28,09 гривен, курс в покупке поднялся до 28,05 гривен.

Вместе с тем курс евро в продаже набрал 25 копеек и продается по 32,84 гривен.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,8000 - 27,9000 грн/доллар, евро 32,2646 - 32,3779 грн/евро, российский рубль 0,4165 - 0,4174 грн/рубль.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины на 28 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,89 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2788,5240 гривны за 100 долларов ;

3243,8900 гривны за 100 евро.


Поделиться
Читайте также:
 
Окончательно закрепить курс на Евросоюз и НАТО Рада сможет с февраля 2018 Порошенко поздравил украинцев с Успением Пресвятой Богородицы В Японии около шести тысяч человек попали в больницу из-за жары ГСЧС предупреждает об изменениях в погодных условиях Украины
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив