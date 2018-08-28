11:32 28.08.2018 | Экономика | Новости
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Венесуэльцы с 11 сентября смогут хранить свои сбережения в золоте, - Мадуро

Жители Венесуэлы начиная с 11 сентября смогут хранить свои сбережения в золоте.

Венесуэльцы с 11 сентября смогут хранить свои сбережения в золоте, - Мадуро

Тем, кто решит приобрести золото, будут выдаваться соответствующие сертификаты. Об этом в понедельник, 27 августа, во время обращения к гражданам в столице страны Каракасе, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Он также заверил, что можно будет делать сбережения в минерале, имеющем важнейшее значение в мире. Золотые сертификаты будут надежной основной для получения кредитов. Они появятся на венесуэльском рынке уже в сентябре, - заверил глава страны.

В свою очередь вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами пояснил, что слиток весом 1,5 грамм будет стоить 3502 суверенных боливара, а 2,5-граммовый - 5837 суверенных боливаров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Венесуэле 20 августа началась деноминация. Правительство решило убрать с купюр пять нулей и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка 60 долларов.


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