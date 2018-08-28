09:15 28.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине перестали продавать билеты на ряд поездов

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на ряд поездов.

В Украине перестали продавать билеты на ряд поездов

Соответствующее решение было принято из-за проведения плановых ремонтных работ на участке Жмеринка - Гречаны в Винницкой и Хмельницкой областях. Как сообщила в понедельник, 27 августа, пресс-служба компании, для проведения плановых ремонтов в расписание движения поездов, в том числе тех, что курсируют в западном направлении, вносятся изменения.

Ремонтные работы запланированы на вторую и третью декады сентября, поэтому призываем пассажиров учитывать это при планировании путешествий. Просим прощения за временные неудобства и надеемся на понимание со стороны пассажиров" - говорится в сообщении.

Вместе с тем в компании заверили, что на этой неделе, после корректировки графика движения поездов, продажа билетов будет возобновлена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, к концу лета "Укрзализныця" планирует разделить поезда на классы. В соответствии с классом поезда, будет формироваться цена на билет.


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