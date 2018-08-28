В НБУ рассказали, сколько денег потратили при Януковиче для поддержки курса доллара

Об этом сказал заместитель главы регулятора Олег Чурий, сообщают Украинские новости.

С 2011 года по 2014 год для удержания курса на определенном уровне Национальный банк потратил 40 млрд. долларов, хотя долг Украины в иностранной валюте составлял 46 млрд. долларов.

Кроме того, Чурий отметил, что на сегодня мы имеем плавающий курс гривны.

Национальный банк не отвечает за курс ни по закону, ни по Конституции. Цель НБУ - достижение низкой стабильной инфляции, - чиновник.

Как сообщал "УРА-Информ", Политики Германии и Франции сели за стол переговоров в очень важном для финансовой безопасности Европы вопросе. Речь идет о создании в ЕС независимой от США платежной системы, которая будет призвана защитить бизнес "старушки" Европы от экстерриториальных санкций Вашингтона, в первую очередь против Ирана.