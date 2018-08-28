В НБУ рассказали, что влияет на динамику гривны

Одним из существенных факторов влияния на динамику курса гривнв на межбанковском валютном рынке является "черный рынок" аграрного бизнеса.

Формально мы называем населением, но мы понимаем, что населения там не так много, тогда как определяющее влияние оказывает так называемый "черный рынок". Об этом во вторник, 28 августа, во время "круглого стола", организованного "Финансовым клубом" в Киеве, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

Он также объяснил, что это фермерские и агрохозяйства, которые не являются, или частично являются частью национальной экономики, и полностью работают за наличную иностранную валюту. По оценкам участников валютного рынка, доля этого сектора составляет порядка 25-30%.

Это полностью "черная" экономика, которая работает за наличный доллар, и мы четко видели ее влияние в июле месяце, когда банки из нетто покупателей иностранной валюты стали нетто продавцами, это совпало с начало сельскохозяйственного сезона, - сказал Чурий, добавив, что когда начинается посевная компания, этот теневой сектор начинает продавать валюту, создавая предложение.

То есть, возникает такое себе сезонное колебание, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, курс доллара на межбанке во вторник, 28 августа, по состоянию на 10 часов утра повысился на 11 копеек. По сравнению с закрытием предыдущей сессии доллар продается 28,09 гривен, курс в покупке поднялся до 28,05 гривен. Вместе с тем курс евро в продаже набрал 25 копеек и продается по 32,84 гривен.