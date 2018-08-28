12:14 28.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина за месяц вдвое сократила Госдолг

Государственный долг Украины за июль сократился на 0,7 %, или на 0,59 млрд долларов, до 75,71 млрд долларов. Об этом говорится на сайте Минфина.

Украина за месяц вдвое сократила Госдолг

Отметим, что в национальной валюте госдолг возрос на 1,38%, или на 27,64 млрд грн – до 2,026 трлн грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 0,78%, или на $0,59 млрд, в гривне – на 5,42%, или на 116,01 млрд грн.

В ведомстве уточнили, что государственный долг Украины за июль возрос на 1,06% - до 1,75 трлн грн (в долларах сократился на 1,08% - до $65,42 млрд), в том числе внешний - на 2,15%, до 1,004 трлн грн (в долларах сократился на 0,01% - до $37,51 млрд).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объем государственного и гарантированного государством долга Украины за май сократился в долларовом эквиваленте на 0,79 миллиардов долларов или на 1%. По состоянию на июнь долг составлял 76,26 миллиардов долларов.


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