08:15 28.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина опустилась в рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в июле текущего года по сравнению с июлем прошлого года увеличили производство стали на 11,4%.

Украина опустилась в рейтинге производителей стали

При этом в списке мировых производителей этой продукции Украина опустилась с 12 на 13 место, поскольку произвела всего лишь1,815 миллионов тонн. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали.

В частности, по данным ассоциации, по итогам семи месяцев текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2,9% - до 12,206 миллионов тонн.

Весте с тем в июле лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 81,241 миллионов тонн, что на 7,2% больше предыдущего года.

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом:

Индия - девять миллионов тонн, плюс 8%;

Япония - 8,42 миллионов тонн, минус 2%);

США - 7,275 миллионов тонн, плюс 4,5%;

Южная Корея - 6,177 миллионов тонн, плюс 0,1%;

Россия - 6,17 миллионов тонн, плюс 0,8%;

Германия - 3,9 миллионов тонн, плюс 10,9%;

Турция - 3,266 миллионов тонн, минус 2,3%;

Бразилия - 3,022 миллионов тонн, плюс 6,7%;

Италия - 2,21 миллионов тонн, плюс 3,3%.

Всего в июле 2018 года по сравнению с июнем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,8% - до 154,576 миллионов тонн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина по итогам 2017 года опустилась на 13 место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом - до 22,7 млн тонн.


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