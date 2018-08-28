Цены на магазинные грибы должны снизиться через неделю

Об этом в эксклюзивном комментарии Agronews рассказал директор в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам Дорошенко, это обусловлено тем, что в Украине нет промышленного производства шампиньонов.

Объем продаж небольшой и рынкам надо объединяться и покупать грибы у других производителей.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине начали стремительно дорожать шампиньоны. Цены на них сейчас - на новогоднем уровне. Шампиньонов не хватает из-за низкого урожая. Больше всего грибы выросли в цене в Киевской, Одесской и Харьковской областях.