14:31 28.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цены на магазинные грибы должны снизиться через неделю

Повышение цен на шампиньоны в Украине спадет через неделю или две.

Цены на магазинные грибы должны снизиться через неделю

Об этом в эксклюзивном комментарии Agronews рассказал директор в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам Дорошенко, это обусловлено тем, что в Украине нет промышленного производства шампиньонов.

Объем продаж небольшой и рынкам надо объединяться и покупать грибы у других производителей.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине начали стремительно дорожать шампиньоны. Цены на них сейчас - на новогоднем уровне. Шампиньонов не хватает из-за низкого урожая. Больше всего грибы выросли в цене в Киевской, Одесской и Харьковской областях.


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