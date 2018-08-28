Реальная зарплата в июле увеличилась почти на 15% - Госстат

В Украине реальная заработная плата в июле текущего года по сравнению с июлем 2017 года увеличилась на 14,7%.
Вместе с тем по сравнению с июнем зарплата выросла на 1%. Такие данные во вторник, 26 августа, опубликовала Государственная служба статистики.
По данным ведомства средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле 2018 года составила 9 170 гривен, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы.
Темп роста средней номинальной заработной платы по сравнению с июнем составил 100,3%, а по сравнению с июлем 2017 года - 124,9%.
Индекс реальной заработной платы в июле 2018 года по сравнению с июнем составил 101,0%, а относительно июля 2017 года - 114,7%, - говорится в сообщении.
Напомним, как сообща УРА-Информ, что по данным Госстата, номинальная зарплата в июне 2018 года составила 9 141 гривен.