12:32 28.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202317:Polishuk

НБУ рассчитывает получить очередной транш МВФ до конца осени,- Чурий

Национальный банк Украины рассчитывает получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда в рамках программы EFF до конца осени.

НБУ рассчитывает получить очередной транш МВФ до конца осени,- Чурий

Мы можем получить эти средства до конца года. Такое мнение высказал во вторник, 28 августа, во время "круглого стола", организованного "Финансовым клубом", в Киеве заместитель главы центробанка Олег Чурий.

Он подчеркнул, что регулятор прогнозирует и закладывает получение транша до конца осени в сумме около двух миллиардов долларов.

Замглавы НБУ также напомнил, что сотрудничество с Фондом открывает Украине путь к привлечению финансирования от других международных организаций, таких как Всемирный банк и Европейская комиссия, на сумму общую около 1,5 миллиардов долларов.

Более того, добавил Чурий, это будет позитивным сигналом для частных инвесторов, и Украина сможет выйти на внешний долговой рынок и разместить более длинные ценные бумаги и по более низкой ставке.

В то же время Чурий обратил внимание, что стоимость заимствования на внешнем рынке зависит не только от МВФ, но и от ситуации на мировых рынках.

Она на сегодня не совсем благоприятная для развивающихся рынков. Но ситуация динамичная и может быстро измениться. По крайней мере, у Минфина будет возможность выйти с займом, который им необходим для финансирования и текущих выплат по долгам, и дефицита бюджет", - сказал замглавы НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до конца текущего года Украина должна вернуть внешним кредиторам более миллиарда долларов. В частности, согласно графику выплат по евробондам, 1 сентября Украина должна выплатить 0,5 миллиардов долларов по реструктуризированным еврооблигациям, погашение которых предстоит со следующего года. Кроме того, согласно графику обслуживания долгов перед Международным валютным фондом, 1 ноября Украина должна вернуть МВФ по программе stand by 51,049 миллионов СПЗ, 5 ноября - 257,250 миллионов СПЗ, а также 3 декабря 114,334 миллионов СПЗ.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия решила "побряцать" оружием на самых массовых учениях за последние 37 лет Санкции как обоюдоострое оружие В НБУ рассказали, сколько денег потратили при Януковиче для поддержки курса доллара В Крыму произошел химический выброс
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив