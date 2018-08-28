07:00 28.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202269:Polishuk

Нацбанк на вторник немного опустил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 28 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на вторник немного опустил курс гривны

100 долл - 2788,5240 грн;

100 евро - 3243,8900 грн.

При этом регулятор установил на 28 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1073.775410;

Серебро - 13.107279;

Платина - 704.673528;

Палладий - 835.567081.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 августа, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2785,3197 грн;

100 евро - 3225,1217 грн.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.


Поделиться
Читайте также:
 
В России арестовали Навального В Крыму отпустили задержанного татарина Гриневич предлагает перевести учителей-пенсионеров на контракт Певица Сия отказалась фотографироваться с Трампом
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив