Наличный доллар во вторник подскочил до 28,10 гривен

Наличный евро набрал 34 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,10 гривен, а евро можно купить по 32,83 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 27,97, продажи 27,95 - 28,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,8253, продажи - 28,1072 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00 - 32,63, продажи - 32,45 - 33,23 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,1833, продажи - 32,8312 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100, продажи - 4,090 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,742, продажи 4,216 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 27 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на две копейки. Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,96 гривен, а евро можно было купить по 32,49 гривен.