11:15 28.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202304:Polishuk

Наличный доллар во вторник подскочил до 28,10 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 28 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 14 копеек.

Наличный доллар во вторник подскочил до 28,10 гривен

Наличный евро набрал 34 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,10 гривен, а евро можно купить по 32,83 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 27,97, продажи 27,95 - 28,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,8253, продажи - 28,1072 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00 - 32,63, продажи - 32,45 - 33,23 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,1833, продажи - 32,8312 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100, продажи - 4,090 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,742, продажи 4,216 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 27 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на две копейки. Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,96 гривен, а евро можно было купить по 32,49 гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Фриланд передумала приезжать в Украину Густой туман в столице превратил улицы в сказку - ФОТО Во вторник на межбанке доллар резко поднялся до 28,09 гривен Окончательно закрепить курс на Евросоюз и НАТО Рада сможет с февраля 2018
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив