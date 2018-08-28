12:06 28.08.2018 | Экономика | Новости
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ЕС решил экономически обезопаситься от США

Политики Германии и Франции сели за стол переговоров в очень важном для финансовой безопасности Европы вопросе.

ЕС решил экономически обезопаситься от США

Речь идет о создании в ЕС независимой от США платежной системы, которая будет призвана защитить бизнес "старушки" Европы от экстерриториальных санкций Вашингтона, в первую очередь против Ирана.

Об этом сообщает Bloomberg.

Впервые об этой инициативе рассказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас в своей статье в газете Handelsblatt от 21 августа. Европа не должна позволять США действовать "без какого-либо согласования с нами и за наш счет", отмечалось в статье. Европа "должна укрепить независимость в торговой, экономической и финансовой политике", заявил Маас в понедельник, 27 августа.

"Вместе с Германией мы твердо решили создать европейскую или франко-немецкую финансовую систему, которая бы защитила нас от косвенного воздействия экстерриториальных санкций США", - заявил 27 августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе встречи с Ассоциацией экономических и финансовых журналистов.

По словам Ле Мэра, в проект могут быть привлечены центробанки двух стран, поскольку использование Европейского инвестиционного банка в качестве "независимого финансового канала" проблематично, из-за его уязвимости перед США.

Как сообщал "УРА-Информ", Иран направил в Международный суд Организации объединенных наций иск об отмене санкций, введенные администрацией президента США Дональда Трампа против Тегерана.


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