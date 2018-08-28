13:59 28.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Держать средства в банках надежнее, чем дома", - Дяденко

Банковский сектор остается прибыльным. За первое полугодие отечественные банки получили 8,3 млрд грн чистой прибыли, сообщили в НБУ. Украинцы всё больше сбережений несут в банки. За первое полугодие объемы гривневых депозитов населения выросли более чем на 21% относительно соответствующего периода 2017 года. Политолог Михаил Дяденко убежден, что сегодня в банках держать средства надежнее, чем дома, ведь в случае с последним можно потерять все.

Эксклюзив:

Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой". 

"Крах многих банков научил украинский народ гораздо осторожнее выбирать финучреждения. Украинцы стали более грамотными. Они уже не ведутся на очень высокие ставки. Такие, как демонстрировали те банки, которые пошли сегодня в небытие. Сегодня украинцы стараются выбирать те банки, которые имеют материнские банки в ЕС, которые являются надежными. И если есть у человека миллион, то он пытается положить эти средства на депозит в нескольких банках, чтобы диверсифицировать риски … Проценты в банках абсолютно беспочвенны. Очень высокие проценты по кредитованию, низкие по депозитам. Большая маржа для банков остается. Именно поэтому продемонстрирован такой высокий доход. Однако для экономики это не очень хорошо. Для того, чтобы граждане на потребительские цели могли получать кредиты, пользоваться эффективно кредитными карточками, проценты нужно снижать", — отметил М.Дяденко.


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