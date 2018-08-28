14:08 28.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Боевикам прятаться некуда. Ракетный комплекс Корсар успешно испытали - ВИДЕО

Испытания ракетного комплекса Корсар состоялись на одном из полигонов.

Боевикам прятаться некуда. Ракетный комплекс Корсар успешно испытали - ВИДЕО

Об этом сообщили в государственном конструкторском бюро "Луч".

Эксперты добавили, что полевые испытания прошли успешно. Были проведены ракетные выстрелы из переносной пусковой установки. Среди разных целей наиболее впечатлил выстрел по "блокпосту" из бетона.

Видео испытаний было опубликовано на YouTube-ресурсе КБ "Луч".

Данный ПТРК используется для уничтожения как неподвижных, так и движущихся объектов с разными типами бронирования.

Как сообщал "УРА-Информ", государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" опубликовало видео с испытанием новой противокорабельной крылатой ракеты "Нептун". Она способна точно поражать как наземные, так и морские цели.


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