В Китае подсчитали ущерб от летних наводнений

При этом больше всего пострадала восточная провинция Шаньдун, экономике которой был нанесен ущерб в 10 миллиардов юаней или 1,45 миллиардов долларов. Как сообщают в понедельник, 27 августа китайские СМИ, власти провинции опасаются вспышки инфекционных заболеваний, в связи с чем пострадавшие от наводнений районы опрыскиваются с помощью дронов антисептиками.

Одновременно специальные отряды занимаются захоронениями в известковых ямах трупов погибших животных.

Всего в провинции во время наводнений из опасных районов были эвакуированы сотни тысяч жителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне нынешнего года сильные дожди вызвали наводнения в 14 районах Китая. Пострадали свыше 40 тысяч человек, два человека погибли.