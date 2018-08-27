09:12 27.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В ближайшие годы цена биткоин достигнет больших высот

Сооснователь и бывший CEO старейшей китайской криптобиржи BTCC Бобби Ли убежден, что в ближайшие годы цена биткоина покорит отметку 60 тыс. долларов, при этом капитализация первой криптовалюты достигнет одного трлн долларов.  

В ближайшие годы цена биткоин достигнет больших высот

Прогноз Ли основан на его исследовании положения дел в майнинговой отрасли. Так, инвестор отмечает, что вследствие ожидаемого весной 2020 года "халвинга", скорость эмиссии BTC сократится до 900 монет в день.

При этом хешрейт сети биткоина продолжит расти, равно как и объем вложений в майнинг, включая затраты на электричество. Когда ежедневные совокупные затраты достигнут 54 млн долларов, цена BTC достигнет 60 тыс. долларов.

Кроме того, Ли сопоставил майнинг биткоина с золотодобывающей индустрией

Как сообщал ранее "УРА-Информ", за последние 18 месяцев в мире появилось более 1000 видов виртуальной валюты, но большинство из них попросту разорились. Абсолютно все новые цифровые токены создаются с помощью процесса, известного как первоначальное предложение монет. 


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