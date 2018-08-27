12:45 27.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцам рассказали, чего ждать от доллара в ближайшие три года

В Министерстве финансов спрогнозировали курс доллара сразу на три года.

Украинцам рассказали, чего ждать от доллара в ближайшие три года

Такая процедура проводится для того, что бы Правительство утвердило план по управлению государственным долгом. Так, к концу текущего года курс доллара вырастет до 30 грн и 10 копеек.

Такой показатель в целом соответствует расчету, который был заложен в нынешнем госбюджете. А в 2019 году доллар подешевеет до 29, 4 грн за доллар. По прогнозу, в 2020 году курс "бакса" выростет в очередной раз до 30,2, информирует news.enovosty.com.

Вместе с тем в Минфине успокаивают, что очень резких колебаний в будущем не будет. Ранее финансисты рассказали о том, что к осени доллар немного вырастет. Вместе с тем, в НБУ порекомендовали обратить внимание на опыт прошлых лет, когда к концу летнего сезона курс все время менялся. В НБУ заявили о том, что курс по сорок гривен, которым пугают украинцев, - нереалистичен.

Как сообщал "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины в понедельник, 27 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на две копейки. Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,96 гривен, а евро можно купить по 32,49 гривен.


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