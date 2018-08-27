Украина уже заполнила ПХГ газом на 46%

Такие данные сегодня утром распространило предприятие "Укртрансгаз". По последним данным, за сутки в хранилища Украины было закачано 59,17 миллионов кубических метров газа.

При этом за последние сутки из ПХГ Украины газ не отбирался. На предприятии также отметили, что в Украину за сутки поступило из Словакии 23,10 миллионов кубометров газа, из Венгрии - 16,90 миллионов кубометров, а из Польши - 2,87 миллионов кубометров газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 46%.

"Укртрансгаз" также напомнил, что на территории Украины без учета Крыма сейчас находится 12 ПХГ общей активной емкостью 31 миллиардов кубических метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на пять миллиардов кубов до 2022 года.