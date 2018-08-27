09:32 27.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина уже заполнила ПХГ газом на 46%

По состоянию на утро понедельника, 27 августа, объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 14,296 миллиардов кубических метров.

Украина уже заполнила ПХГ газом на 46%

Такие данные сегодня утром распространило предприятие "Укртрансгаз". По последним данным, за сутки в хранилища Украины было закачано 59,17 миллионов кубических метров газа.

При этом за последние сутки из ПХГ Украины газ не отбирался. На предприятии также отметили, что в Украину за сутки поступило из Словакии 23,10 миллионов кубометров газа, из Венгрии - 16,90 миллионов кубометров, а из Польши - 2,87 миллионов кубометров газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 46%.

"Укртрансгаз" также напомнил, что на территории Украины без учета Крыма сейчас находится 12 ПХГ общей активной емкостью 31 миллиардов кубических метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на пять миллиардов кубов до 2022 года.


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