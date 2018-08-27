Украина третью неделю подряд наращивает запасы угля

На прошлой неделе прирост составлял 5%. Такие данные в понедельник утром, 27 августа, опубликовало Министерство энергетики и угольной промышленности.

В частности, по состоянию на 20 августа 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранилось один миллион 725 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 27 августа на украинских ТЭС и ТЭЦ хранится один миллион 840,7 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы угля выросли на 115,7 тысяч тонн или на 6,7%.

На прошлой неделе уровень запасов угля увеличился на 3%, а перед тем прирост составлял 5%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро понедельника, 27 августа, объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 14,296 миллиардов кубических метров. Такие данные сегодня утром распространило предприятие "Укртрансгаз". По последним данным, за сутки в хранилища Украины было закачано 59,17 миллионов кубических метров газа.