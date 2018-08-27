20:32 27.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина согласовала с ЕС условия получения макрофинансовой помощи

Украина в понедельник, 27 августа, согласовала с Европейским Союзом условия получения одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Украина согласовала с ЕС условия получения макрофинансовой помощи

Соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время. Об этом на брифинге в рамках ежегодного совещания послов Украины в иностранных государствах сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

По его словам, прогресс в согласовании условий есть, условия есть. Я, к сожалению, не могу их вам раскрыть, пока не будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 июня Совет Европейского Союза одобрил выделение ЕС миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.


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