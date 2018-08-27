13:10 27.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает лидировать в Европе по производству меда

Украина является лидером по производству меда в Европе.

Украина продолжает лидировать в Европе по производству меда

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

В сообщении говорится, что наша страна производит более 100 тысяч тонн в год. А это шесть процентов мирового меда.

Сегодня в Украине насчитывается около 400 тысяч пчеловодов, на которых приходится четыре миллиона ульев.

Основными производителямии меда являются в Украине восемь областей. Это Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская. Они дают стране и на экспорт 70% украинского меда, который потом продают в 35 стран мира.

Большинство сладкого янтаря, который производится в Украине, поставляется в США, Германию, Польшу и Францию.

Как сообщал "УРА-Информ", оптовики в среднем по Украине предлагают по 27 гривен за килограмм. По данным налоговых органов с начала нынешнего года по май было экспортировано 15 000 тонн сладкого украинского золота при средней цене 2,2 доллара за килограмм.


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