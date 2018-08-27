Украина начала продавать за границу больше яиц

В 2017 году было экспортировано 1,1 млрд. штук на 27,9 милн. долларов.

Об этом со ссылкой на Госстат заявили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.



Так же, согласно сообщению, за 6 месяцев 2018 года в Украину ввезли 29,6 млрд. штук яиц на 7,2 млн. долларов, что привело к созданию положительного внешнего торгового сальдо по этой группе в 32,7 млн. долларов.

Крупнейшими покупателями в январе-июле 2018 года стали Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Катар. В I полугодии 2017 года больше всего украинских яиц отправилось в ОАЭ, Либерию и Ирак.

В целом, в 2017 году Украина экспортировала 1,9 млрд шт. яиц на 68,6 млн. долларов. Импорт составил 87,6 млрд шт. на 19,4 млн. долларов.

Как сообщал "УРА-Информ", Государственная служба статистики Украины опубликовала данные согласно которым, в мае 2018 года яйца, гречка, картофель и репчатый лук стали лидерами по снижению цен.