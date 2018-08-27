Трамп объявил о подписании торгового соглашения с Мексикой

Как сообщает Reuters, выступая сегодня на пресс-конференции в Овальном кабинете, Трамп заявил, что новое торговое соглашение будет подписано взамен соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли, которое президент США критиковал еще во время своей предвыборной кампании.

Мы будем называть это торговым соглашением США и Мексики, - заявил Трамп, добавив, что аббревиатура НАФТА "имеет плохую коннотацию", потому что на протяжении многих лет Соединенные Штаты сильно от этого договора страдали.

Вместе с тем Энрике Пенья Ньето отметил, что говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о статусе переговоров о НАФТА и о прогрессе, достигнутом Мексикой и США. Он также подтвердил переговоры с Трампом. Подчеркнув, что Мексика и Соединенные Штаты достигли коммерческого соглашения. Мы бы хотели, чтобы Канада присоединилась, чтобы подписать трехстороннее соглашение на этой неделе, - написал Ньето на своей страничке в социальной сети.

В свою очередь Министерство иностранных дел Канады предостерегает от окончательных выводов насчет успехе соглашения.

Требуется еще подпись Канады. Мы будем продолжать работать над модернизацией НАФТА,- сообщил в письме Bloomberg представитель МИД Канады Адам Остин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне Трамп заявлял, что торговое соглашение между США и Мексикой скоро может быть подписано.