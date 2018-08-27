10:57 27.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стоимость фьючерсов марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

По состоянию на утро понедельника 27 августа, стоимость нефти североморской марки Brent находится выше отметки в 75 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют сведения из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, цены нефти Brent находилась на уровне 75,75 доллара за баррель. Это на 0,45% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоит отметить, за минувшую неделю Brent подорожала на 5,6%, подъем был отмечен впервые за четыре недели. В случае WTI недельный рост цены, который составил 5,4%, был зафиксирован после семи недель непрерывного падения.

Поддержку рынку оказали опубликованные данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые указали на максимальное с мая 2016 года сокращение числа действующих нефтяных буровых установок в США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"стоимость фьючерсов н нефть марки Brent значительно упали в цене до 72,33 доллара за баррель. Таким образом, по состоянию на 7:57, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18%.


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