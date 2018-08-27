Стало известно, сколько составит оборонное финансирование Украины в 2019 году

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Так, по прогнозам Кабмина ВВП на 2019 год составит 3 трлн 946 млрд грн. Турчинов отметил, что доходная часть оборонного бюджета должна формироваться исключительно из реальных обоснованных поступлений.

В приоритете на финансирование в следующем году является разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения, артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии, усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, будут финансироваться государственная политика в сфере кибербезопасности, современного обустройства опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет, боеприпасов и тому подобное.

Он добавил, что после завершения формирования оборонного бюджета он будет утвержден на заседании СНБО Украины и передан в Кабинет министров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр финансов Украины Александр Данилюк дал несколько прогнозов на макрофинансовое будущее Украины. По его словам, в 2019-2020 годах для Украины настанет наиболее тяжкий с финансовой точки зрения период - время выплат по задолженностям внешним кредиторам.