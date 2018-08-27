Розенко заверил, что цены на газ не повлияют на субсидии

Вероятный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управление соцзащиты и оформить субсидию.

При этом Розенко разъяснил, что решение о повышении цен на газ примут после корректировки системы субсидий. В частности, в Министерстве социальной политики планируют в ближайшее время откорректировать систему предоставления субсидий населению и исправить те проблемы, которые беспокоят граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине ожидают приезда миссии Международного валютного фонда в период с 6 по 19 сентября 2018 года. Во время своего визита в Украину представители миссии МВФ обсудят вопросы цен на газ для населения.