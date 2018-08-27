12:15 27.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Розенко заверил, что цены на газ не повлияют на субсидии

Повышение цен на газ для населения не повлияет на размер платежей за коммунальные услуги для получателей субсидий.

Розенко заверил, что цены на газ не повлияют на субсидии

Вероятный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управление соцзащиты и оформить субсидию.

При этом Розенко разъяснил, что решение о повышении цен на газ примут после корректировки системы субсидий. В частности, в Министерстве социальной политики планируют в ближайшее время откорректировать систему предоставления субсидий населению и исправить те проблемы, которые беспокоят граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине ожидают приезда миссии Международного валютного фонда в период с 6 по 19 сентября 2018 года. Во время своего визита в Украину представители миссии МВФ обсудят вопросы цен на газ для населения.


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