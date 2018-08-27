Первая часть санкций США против России вступает в силу

Санкции вводятся из-за приписываемой России причастности к отравлению 4 марта бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как заявили в Госдепартаменте США, таким образом Россия нарушила американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрет его военного применения с 1991 года, передает УНН.

Таки образов, пока американским компаниям запретят продавать России продукцию, которая может быть использована в военных целях, экспорт в РФ всех “чувствительных” товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий с нефтегазовой отрасли - схожие ограничения уже ввели в 2014 году.

Но если в течение трех месяцев Москва не сможет доказать, что больше не будет применять химическое и биологическое оружие, то на нее будут ждать более серьезные санкции. Это могут быть, например, понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки во вторник, 21 августа расширили санкционный список против России. В частности введены санкции против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы в рамках американской программы, направленной против злонамеренной кибердеятельности.