08:15 27.08.2018 | Экономика | Новости
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Лукашенко обвинил Россию в нарушении нефтегазовых договоренностей

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия перечисляет его стране не все пошлины от реэкспорта своей нефти.

Лукашенко обвинил Россию в нарушении нефтегазовых договоренностей

Таким образом, по его словам Россия нарушает достигнутые договоренности. Как заявил глава государства в понедельник, 27 августа, в интервью "Беларусь 1", он договаривался с Путиным о цене на газ в апреле 2017 года, когда Беларуси выставили цену на газ "не как союзникам", а дороже.

Мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть - так называемая "перетаможка", когда шесть миллионов тонн российской нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет, - пояснил Лукашенко, добавив, что когда стоимость нефти подскочила, "кто-то из так называемых умных либералов в Минфине России увидели, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет".

Но у нас подписаны договоренности. И россияне перестали перечислять часть денежных средств в нарушение наших договоренностей, - сообщил беларусский президент.

Он отметил, что так поступать нельзя, и "если есть вопрос", нужно садиться и обсуждать его.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Александр Лукашенко ранее обвинил Российскую Федерацию в недобросовестной конкуренции.


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