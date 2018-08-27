Литва призывает ЕС усилить санкции против России

Глава литовского внешнеполитического ведомства считает, что Европейский союз также должен усилить свои ограничительные меры. Как написал в понедельник, 27 августа, в своем Twitter Линкявичюс, ЕС также должен всесторонне укреплять свою устойчивость и ввести дальнейшие ограничительные меры против России за атаку в Солбери. Циничные атаки на европейской территории имеют последствия, - написал министр.

Напомним, в понедельник вступил в силу первый этап новых санкций США против России.

Как сообщал УРА-Информ, в Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер Главного расследовательского управления Российской Федерации Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Британия обвинила в отравлении Россию. Вместе с тем, РФ отрицает любую причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".