20:15 27.08.2018 | Экономика | Новости
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Литва призывает ЕС усилить санкции против России

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поддержал новые санкции Соединенных Штатов Америки против России.

Литва призывает ЕС усилить санкции против России

Глава литовского внешнеполитического ведомства считает, что Европейский союз также должен усилить свои ограничительные меры. Как написал в понедельник, 27 августа, в своем Twitter Линкявичюс, ЕС также должен всесторонне укреплять свою устойчивость и ввести дальнейшие ограничительные меры против России за атаку в Солбери. Циничные атаки на европейской территории имеют последствия, - написал министр.

Напомним, в понедельник вступил в силу первый этап новых санкций США против России.

Как сообщал УРА-Информ, в Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер Главного расследовательского управления Российской Федерации Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Британия обвинила в отравлении Россию. Вместе с тем, РФ отрицает любую причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".


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