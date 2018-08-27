21:33 27.08.2018 | Экономика | Новости
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Иран подал иск в Международный суд ООН об отмене санкций США

Иран направил в Международный суд Организации объединенных наций иск об отмене санкций, введенные администрацией президента США Дональда Трампа против Тегерана.

Иран подал иск в Международный суд ООН об отмене санкций США

Иранские адвокаты в понедельник, 27 августа, обратились в Международный суд и он начал слушание, призвав Вашингтон уважать его результаты. Как сообщает Reuters, в иске говорится, что санкции США "наносят ущерб и без того слабой иранской экономике и нарушают условия малоизвестного договора о дружбе между двумя странами".

США публично пропагандируют политику, направленную на то, чтобы нанести как можно более серьезный вред иранской экономике и иранским национальным компаниям, - пояснил представитель Ирана в суде Мохсен Мохеби в начале устных слушаний.

В свою очередь США в письменном заявлении отметили, что Международный суд ООН не имеет юрисдикции по этому делу и что утверждения Ирана выходят за рамки договора. Официальный ответ американских юристов ожидается завтра, 28 августа, решение суда по делу ожидается в течение месяца, вместе с тем, точная дата не установлена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. В ответ на это, в МАГАТЭ заявили, что Иран сохраняет свою ядерную программу в рамках ограничений, установленных ядерным соглашением 2015 года, несмотря на выход США из этого соглашения.


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