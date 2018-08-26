Макрон планирует к 2020 году сократить около 15 тысяч госслужащих

В связи с чем было принято ряд непопулярных мер по снижению дефицита госбюджета. Как заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в интервью изданию Le Journal de Dimanche, государственный бюджет Франции на 2019 год будет заложен, исходя из прогноза роста ВВП в 1,7%, притом, что ранее правительство рассчитывало, что этот показатель достигнет 1,9%. В

связи с этим, пояснил Филипп, Париж планирует сократить бюджетные расходы, чтобы не нарушить стандарты Европейского Союза, регламентирующие дефицит госбюджета для своих членов. Максимально допустимый ЕС показатель составляет 3% ВВП.

Среди конкретных мер, о которых сообщил министр, - сокращение 4,5 тысяч госслужащих в 2019 году и еще 10 тысяч - в 2020 году. Кроме того, пенсии, а также семейные и жилищные льготы больше не будут привязаны к показателям инфляции, то есть, будут повышаться медленнее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, французский президент Эммануэль Макрон намерен начать строительство газового потока с Испанией. Во время энергетического форума Франция-Испания-Португалия в Лиссабоне он заявил, что для французов категорически невыгодно дальше продолжать использовать "классические" источники для выработки электроэнергии.