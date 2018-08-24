20:22 24.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает укреплять кредитоспособность на международных рынках

Украина поднялась в рейтинге государств, осуществляющих кредитование ценными бумагами. Об этом передает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Украина продолжает укреплять кредитоспособность на международных рынках

Согласно опубликованной информации, только за 2018 год страна выдала облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 млн. долларов США до 2019 года. Большая часть кредитов ушла в руки государств, которые к 2015-2017 годах оказывали финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для стран.

Руководство ведомства считает, что в дальнесрочной перспективе можно полностью справиться с государственным долгом, а также в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Минфин продал госбонды на 2,5 миллиардов гривен. 


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