14:12 24.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Ryanair решил органичить размер и вес бесплатной ручной поклажи

Авиакомпания Ryanair объявила о введении ограничений на бесплатный провоз ручной клади.

Ryanair решил органичить размер и вес бесплатной ручной поклажи

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, нововведения вступят в силу для бронирований, совершенных с 1 сентября 2018 года, и предусматривают, что пассажиры, не оплатившие услугу приоритетной посадки, смогут провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади.

Отмечено, что габариты этого предмета, который можно брать в салон самолета, будут увеличены с 35х20х20 см до 40х20х25 см. При этом новые контрольные рамки в аэропортах будут рассчитаны с запасом на предметы с габаритами до 42х20х30 см.

Таким образом, после введения новых правил пассажиры, которые захотят взять с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55х40х20 см и весом до 10 кг, смогут это сделать, оплатив услугу приоритетной посадки стоимостью 6 евро или багажный сбор 8 евро во время бронирования билета.

Однако, в случае, если сборы оплачиваются после покупки билета, их размер увеличивается до 8 и 10 евро соответственно.

Как сообщал "УРА-Информ", на День Независимости украинцев ждут долгие выходные с 24 по 26 августа включительно. В День независимости, 24 августа, банковские учреждения будут закрыты. В субботу, 25 августа, свои двери откроют только те отделения, которые обычно работают в субботу. При этом операции будут проведены следующим рабочим днем - понедельником.


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